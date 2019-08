UEFA A CONFIRMAT! CFR viseaza la grupele UEFA Champions League, dar e aproape sigura de grupele Europa League! Cu cine pot juca in play-off

UEFA a anuntat posibilele adversare ale echipelor romanesti din play-off-ul Champions League si Europa League.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, si-a aflat soarta din acest sezon al cupelor europene dupa dubla cu Celtic din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Daca reuseste sa treaca de campioana Scotiei, CFR Cluj poate visa cu ochii deschisi la grupele UCL!

Echipa lui Dan Petrescu este pe traseul campioanelor si ar intalni in play-off o echipa, teoretic, sub nivelul celor de la Celtic! Daca nu reuseste surpriza in fata campioanei Scotiei, CFR Cluj e favorita la calificarea in grupele Europa League, fiind cap de serie.

CFR ar putea sa o intalneasca din nou pe Maccabi Tel Aviv sau sa aiba parte de revansa cu Dudelange. Tragerea la sorti va avea loc luni iar CFR Cluj beneficiaza de coeficientul celor de la Celtic.



Iata cu cine poate juca CFR Cluj daca trece de Celtic:

Young Boys (SUI)

APOEL (CYP) / Qarabağ (AZE)

Slavia Praha (CZE)

Maribor (SVN) / Rosenborg (NOR)



Iata cu cine poate juca CFR Cluj in play-off-ul Europa League daca pierde cu Celtic (castigatoarea dublei):

Maccabi Tel-Aviv (ISR) / Sūduva (LTU)

Ararat-Armenia (ARM) / Saburtalo (GEO)

Riga FC (LVA) / HJK Helsinki (FIN)

Dudelange (LUX) / Nõmme Kalju (EST)

Sheriff Tiraspol (MDA) / AIK (SWE)