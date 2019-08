Adversare INFERNALE pentru FCSB si Craiova daca ajung in play-off-ul Europa League! UEFA a anuntat cu cine pot sa pice

UEFA a anuntat posibilele adversare ale echipelor romanesti din Europa League de la tragerea la sorti ce va avea loc luni.

FCSB si Universitatea Craiova au aflat ce echipe stau in calea lor catre grupele Europa League! Daca trece de Mlada Boleslav din Cehia, partida tur de joia viitoare fiind in direct la Pro TV, FCSB nu va avea viata usoara in play-off, desi va fi cap de serie!

FCSB poate sa dea de adversara din urma cu un an, Austria Viena, de o echipa puternica din Serie A, Torino, sau de echipa lui Steven Gerrard, Glasgow Rangers. Pe hartie, adversara cea mai accesibila pentru FCSB ar fi din dubla Ventspils (Letonia) - Vitoria Setubal (Portugalia).



Iata cu cine poate pica FCSB daca trece de Mlada:

Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)

Austria Viena (AUT) / Apollon Limassol (CYP)

Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)

De partea cealalta, Universitatea Craiova e sigura ca ar avea o adversara cel putin la fel de puternica precum AEK Atena! Craiova si AEK nu vor fi capi de serie la tragerea la sorti.

Iata cu cine poate pica Universitatea Craiova daca trece de AEK Atena:

Sparta Praha (CZE) / Trabzonspor (TUR)

Feyenoord (NED) / Dinamo Tbilisi (GEO)

AEK Larnaca (CYP) / Gent (BEL)

Luzern (SUI) / Espanyol (ESP)