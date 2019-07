FCSB - ALASHKERT: Becali: "Lui Petrescu ii dau cu coeficientul in cap!" Care e diferenta intre FCSB si CFR in Europa

FCSB - Alashkert e joi, de la 21:30, in direct la PROTV!

FCSB cauta o noua calificare in grupele Europa League, dupa ce anul trecut a fost eliminata de Rapid Viena. Echipa ros-albastra s-a impus cu 3-0 in meciul tur din turul 2 preliminar in deplasare cu Alashkert din Armenia, iar joi urmeaza returul de la Giurgiu in direct la PROTV, de la 21:30.

Dupa ce a inceput ezitant in campionat, FCSB cauta sa-si ia revansa in fata fanilor la meciul cu Alashkert. Miza e mai mare insa: o noua victorie contribuie la coeficientul care ajuta cluburile in urmatoarele sezoane. Chiar inainte de returul cu Alashkert din Europa League, Gigi Becali a intrat intr-un schimb cu Dan Petrescu legat de prezentele in cupele europene. Campioana s-a calificat in turul 3 preliminar Champions League dupa 2-2 cu Maccabi in deplasare.



Gigi Becali: Lui Petrescu ii dau cu coeficientul UEFA in cap!

"Bine, ma, Dan Petrecu face ce vrea el, eu fac ce vreau eu. La final vedem, ca toamna se numara bobocii, nu? Si vedem la final. Pana atunci, eu vin si ii dau lui Dan Petrescu cu coeficientul UEFA in cap. (...) Si vedem la final unde o sa fie Dan Petrescu si vedem unde vom fi noi la final. Ca finalul nu insemana sa iei campionatul.", a declarat Gigi Becali.

"Eu vorbesc, dar eu fac fapte. Si mai fac si fapte rele, ca nu-s Dumnezeu. Dar dupa aia le pun pe fagas si dupa aia, pac, Gigi Becali, Europa League, grupe. Si ei stau la coada si se uita la televizor. Si se uita si Dan Petrescu la televizor. O sa vezi. Cu Celtic, are sansa...nu mai vorbesc, ca nu vreau.", a mai spus Becali.

"Si la toti dau in cap, cu Dinamo si cu Rapid, care vedeti unde sunt. Ca mie asa mi-au spus cand am venit in fotbal: domnule, Dinamo si Rapid. Aratati-le voi unde sunt.", a mai spus patronul lui FCSB.



FCSB, cea mai bine clasata din Romania!

Cifrele ii dau dreptate lui Gigi Becali. FCSB ocupa locul 66 in topul UEFA, cu 19.500 de puncte. In acest sezon, FCSB a strans 1.50 puncte dupa victoriile din primul tur si meciul tur cu Alashkert. CFR Cluj ocupa locul 190 in topul UEFA, cu 5000 de puncte in total. 2.50 puncte au strans oamenii lui Dan Petrescu pana acum in preliminarii, dar pentru ei urmeaza Celtic.

Astra Giurgiu este a doua echipa clasata din Romania in topul coeficientilor UEFA, cu 9500 de puncte. Universitatea Craiova, prezenta si ea in turul 2 preliminar Europa League, ocupa locul 212, cu 4500 de puncte. Viitorul e pe locul 178, cu 5500 de puncte.

FCSB - Alashkert e joi, ora 21:30, in direct la PROTV! Daca trece, FCSB se dueleaza cu Mlada Boleslav din Cehia sau Oradabasy din Kazahstan. Meciul tur va fi in direct la PROTV!