FCSB poate da din nou peste Maccabi Tel Aviv! Când e tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League

FCSB își va afla posibila adversară din play-off-ul Champions League după tragerea la sorți programată luni, 5 august, de la ora 13:00. În cazul în care va elimina campioana Cehiei, FCSB poate da peste Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys, câștigătoarea din duelul PAOK - Malmo sau câștigătoarea din duelul Ferencvaros - Midtjylland.

În cazul în care va fi eliminată de Sparta Praga, FCSB va coborî în play-off-ul Europa League. Tragerea la sorți pentru această fază se va organiza la Nyon, luni, 5 august, de la ora 14:00.

În cazul în care va ajunge în play-off-ul Europa League, FCSB are șanse minime să fie cap de serie. Campioana României își va afla oficial statutul după încheierea meciurilor europene de joi.

Statisticienii de la Football Meets Data au făcut câteva estimări pentru modul în care poate arăta componența urnelor la tragerea la sorți, bazându-se că favoritele își vor respecta statutul și vor obține calificarea.

În această situație, lista cu posibilele adversare ale lui FCSB din play-off-ul Europa League ar fi următoarea:

În cazul în care va fi eliminată și în play-off-ul Europa League, FCSB va avea asigurat un loc în faza principală din Conference League.

Maccabi ???????? getting knocked out by FCSB ???????? did not only cost Sparta ???????? a seeded status in CL-PO, but in EL-PO as well!

Due to FCSB's low coeff, Sparta will now enter the EL draw on Monday as one of the unseeds and could face a much more difficult opposition if they lose to FCSB. pic.twitter.com/Pqdb0dQMUW