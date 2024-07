Prima echipă care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid

Portarul naționalei României nu a debutat până acum pe Wanda Metropolitano pentru echipa lui Diego Simeone, antrenorul argentinian preferând să-l titularizeze de fiecare dată pe mult mai experimentatul Jan Oblak.

Situația de la echipa de club l-a deranjat pe Horațiu Moldovan, care a declarat public că ar vrea să plece la o altă echipă în cazul în care nu va primi mai multe minute în sezonul 2024-2025. Imediat au apărut și zvonurile legate de un posibil transfer, iar următoarea destinație a fostului rapidist ar putea fi Premiership.

Celtic Glasgow este interesată de portarul român după ce Joe Hart (37 de ani), titularul din poarta scoțienilor, s-a retras la finele sezonului precedent, scrie jurnalistul Ryan McGinlay pe pagina sa de Twitter.

Atletico Madrid’s Horatiu Moldovan has been linked with a move to Celtic by @diarioas in Spain.

Only signed for Diego Simeone’s side from Rapid Bucharest (now managed by Neil Lennon) in January, but wants out in search of game-time.

Was with Romania at the Euros. pic.twitter.com/LTUS82fX71