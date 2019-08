CFR - CELTIC: Dan Petrescu: "Sa le faceti statuie jucatorilor daca se califica!" Ce probleme are in lot inaintea dublei din UCL

Dan Petrescu se plange de probleme de lot inaintea dublei cu Celtic din turul 3 Champions League.

CFR Cluj a trecut de Maccabi in turul 2, insa in turul al treilea urmeaza un adversar de foc. Celtic Glasgow e marea putere a Scotiei, echipa cu buget de zeci de milioane de euro. Super Dan ii stie bine pe scotieni din perioada in care a jucat in Anglia. Pe langa diferenta de buget, Super Dan se plange si de subtirimea lotului sau.



Petrescu: Am doar 22 de jucatori pe lista UEFA!



"Avem 22 de jucatori pe lista UEFA, ei au 41. Culio este accidentat si nu cred ca va juca, are probleme musculare. Pe Tucudean il vad mult mai entuziast la antrenamente. Nu stiu de ce se vorbeste mereu de mine, am recordurile mele, am castigat trofee. La Celtic e incredibil, fanii sunt unici, te simtit fotbalist la ei pe teren, Celtic e o fabrica de fotbalisti, sunt salarii de peste 1 milion de euro, vand jucatori de zeci de milioane. Sa stiti ca Petrescu ia jucatori liberi si echipe precum Astana si Maccabi investesc bani in transferuri. Daca avem si noi buget de transferuri, spuneam ca sunt 50-50 sanse cu Celtic. Daca eliminam Celtic, sa le faceti statuie acestor jucatori.



Urmatorul antrenor de la FCSB trebuie sa castige meciuri, e singura calitate de care are nevoie. Noi antrenorii trebuie sa avem gentile facute oricand. FCSB are cea mai usoara tragere in cupele europene", a spus Dan Petrescu la conferinta.

Craiova a evitat la limita o adevarata catastrofa. Putea sa piarda la masa verde cu 0-3.

"Bine ca nu s-a intrerupt meciul, nu mai aveau sanse sa scape", a spus Super Dan.

CFR - Celtic e miercuri, 7 august, ora 21:00