Goian i-a bagat in sperieti pe scotieni: "CFR Cluj e capabila sa o elimine pe Celtic!" Care va fi arma secreta a lui Dan Petrescu

Dorin Goian e sigur ca CFR Cluj o poate elimina pe Celtic.

Scotienii i-au luat un interviu lui Dorin Goian, fost jucator la Glasgow Rangers, inaintea duelului dintre Celtic si CFR Cluj din turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

"Celtic nu este un adversar de speriat pentru Cluj. Chiar deloc. CFR e capabila sa o elimine pe Celtic, are jucatori foarte buni. Celtic poate ca este o echipa cu jucatori valorosi, un buget foarte mare si infrastructura impresionanta. Dar jocul lor se bazeaza pe mingi lungi si au mari probleme cand intalnesc o echipa cu aparare bine organizata.



Contraatacul poate fi arma secreta pentru Cluj. Celtic ataca mult, dar si lasa spatii. O echipa experimentata ca CFR arata in fiecare meci incredere ca poate ajunge in grupe. Nu va fi usor pentru ca (Celtic) e o adversara foarte puternica. Dar au sanse bune sa se califice" a spus Dorin Goian pentru The Scottish Sun.





EXCLUSIVE: Ex-Rangers ace Dorin Goian claims Cluj have NOTHING to fear from Celtichttps://t.co/sGDoDkQDSy pic.twitter.com/xiyrTBeLpX — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) August 1, 2019