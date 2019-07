Antrenorul lui Celtic i-a luat FRICA lui Dan Petrescu! Ce spune despre duelul cu CFR din Champions League

Prima echipa britanica invingatoare in Cupa Campionilor, Celtic iese in calea lui Dan Petrescu. Impotriva scotienilor, Petrescu a reusit victoria carierei.

Acum 10 ani, Urziceniul lui Petrescu a castigat cu 4-1 la Glasgow, impotriva lui Rangers, in grupele Ligii.

"Voi incerca sa repet aceasta performanta. Ati vazut ca bugetele nu joaca! Daca ai o echipa adevarata, cu jucatori care se bat atunci se poate castiga" a spus Dan Petrescu.

Celtic vine la Cluj dupa ce a trecut cu 7-0 de campioanei Estoniei.

"Stim ca va fi foarte dificil! Stim ca au avut o dubla grea cu Maccabi si au reusit sa treaca. Au experienta la acest nivel si au un antrenor experimentat", a spus Neil Lennon.

Daca CFR o elimina pe Celtic, clujenii vor fi capi de serie in play off si se pot bate cu Stanciu si Baluta pentru un loc in grupele Ligii.

Maribor, Bate sau Roseborg pot iesi si ele in calea CFR-ului.