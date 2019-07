Nici fostii jucatori nu cred in FCSB: "CFR Cluj este favorita la titlu! Indiferent cine va veni antrenor la FCSB, se va spune ca Becali face echipa!"

Dorin Goian se da cu 'dusmanul'.

Fostul fundas spune, desi sunt acuzati jucatorii din apararea FCSB, fosta sa echipa nu a marcat niciun gol in ultimele doua etape din Liga 1.

"FCSB a inceput din nou nu foarte bine campionatul, sufera la multe capitole. Nici din punct de vedere numeric nu stau foarte bine, joaca din trei in trei zile si nu ii vad bine, nu vad un progres din partea lor. Fata de ultimele patru sezoane, cand au ratat titlul, nu stiu ce sa zic... Par ca din punct de vedere ofensiv, de la mijloc in sus, pe hartie, stau mai bine. Dar sunt jucatori care nu au constanta in evolutii si au trecut deja doua etape in Liga 1 in care nu au reusit sa marcheze. Doua jocuri consecutive din trei jucate. Sunt si multe accidentari, a venit si accidentarea lui Man, care este un jucator important.



Din pacate, pierd in campionat si CFR-ul castiga, se mareste distanta si, daca intra in play-off la 5-6 puncte in spatele clujenilor, iar le va fi greu sa ii ajunga. Si anul acesta, CFR Cluj ramane principala favorita la castigarea titlului. E o echipa mai constanta si o echipa mai experimentata.



Stiu ca se vorbeste foarte mult si de faptul ca Gigi Becali face echipa, da telefoane... Nu stiu cat conteaza, dar indiferent ce antrenor vine la club se va spune ca nu face el echipa, o face patronul. Nu am informatii, nu sunt acolo, dar, din ce observ, Bogdan Andone a facut in mare ce a dorit, a mers pe ideea lui. Nu cred ca i s-a impus o tactica, un jucator sau mai multi, schimbari... Sunt doua meciuri in care echipa nu a marcat, a fost si evolutia din meciul cu Botosani, dar e la inceput de drum, e prea devreme sa tragem concluzii sau sa criticam.



Pana acum, in preliminariile Europa League au fost ok. Nu au fost Milsami sau Alashkert cei mai dificili adversari posibili, dar echipa a avut evolutii bune, consistente, nu a avut probleme deosebite. Eu sper sa se califice in grupele Europa League, dar lotul e scurt, va fi destul de solicitant pentru jucatori. Pentru echipa ar fi o gura de aer sa se califice in grupele Europa League. Si patronul cere aceasta calificare, s-ar castiga o suma buna de la UEFA si s-a indeplini unul dintre obiectivele impuse de conducerea administrativa. S-ar asigura partea financiara si ar mai scadea presiunea.



Cred ca din punct de vedere defensiv nu stau foarte bine. In mod normal, intr-o echipa de fotbal, se apara toti si ataca toti. Daca echipa primeste doua-trei goluri, principalii vinovati vor fi gasiti in linia defensiva. E foarte usor ca jucatorii sa inceapa sa isi reproseze diverse lucruri in vestiar. Atacantii reproseaza fundasilor golurile primite, apoi fundasii ii asteapta la cotitura pe atacanti ca sa le reproseze ca nu marcheaza, sa ii 'intepe'. Infrangerile, mai ales la o echipa cu pretentii, strica atmosfera, cazi in partea cealalta. Atmosfera este mai apasatoare, apar discutii...", a declarat Dorin Goian pentru Sport.ro.