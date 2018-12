Tragere la sorti UEFA Europa League | Chelsea e favorita la castigarea trofeului, Arsenal a doua! Cum arata urnele

10:29

Astazi, de la ora 14:00, in Elvetia, la Nyon, au loc tragerile la sorti pentru 16-imile UEFA Champions League si Europa League. A doua competitie din Europa devine din ce in ce mai interesanta in fiecare sezon. Anul acesta, echipe precum Chelsea, Arsenal, Sevilla sau Napoli se bat pentru marele trofeu. Primele doua favorite ale caselor de pariuri vin din Premier League: Chelsea, cu o cota de 5,25, in timp ce Arsenal este pe doi, cu 6,75. Pe trei este Napoli, cu o cota de 8,00, iar specialista Europa League, Sevilla, este abia pe patru, avand cota 11,00.

Urna capilor de serie: Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagreb, Dynamo Kyiv, Eintracht Frankfurt, Genk, Internazionale Milano, Napoli, Real Betis, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zenit.

Urna a doua: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmö, Olympiacos, Rapid Wien, Rennes, Sporting, Shakhtar Donetsk, Slavia Praha, Viktoria Plze?, Zürich.

Romania inca este reprezentata in competitie de catre 6 fotbalisti. Este vorba de Stefan Radu (Lazio), Andrei Ivan (Rapid Viena), Alexandru Baluta (Slavia Praga), Alexandru Matel (Dinamo Zagreb), Vlad Chiriches (Napoli) si Vladimir Screciu (Genk).