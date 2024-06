În timp ce Elena Ruse are o misiune infernală în fața Elenei Rybakina, a patra favorită, concluzia e una dură: am putea avea, cu ceva noroc, o jucătoare în optimile de finală ale competiției de la All England Club.

Speranțele vin de la Cîrstea și Begu

A 26-a favorită a turneului londonez, Sorana Cîrstea a avut sorți favorabili și va da în turul întâi peste Sonay Kartal, reprezentanta Marii Britanii care, la 23 de ani, se clasează pe un modest loc 295 în ierarhia mondială. În cazul unui succes logic, Sorana ar avea un tur al doilea cu Eva Lys sau Clara Burel, două sportive în fața cărora ar fi cotată ca favorite, dar partea sa de tablou îi programează, în turul al treilea, o întâlnire cu Cori Gauff, a doua favorită a competiției. Având în vedere forma conaționalei noastre și momentul bun din cariera americancei, o victorie a Soranei și o calificare în săptămâna a doua ar putea fi considerate foarte, foarte surprinzătoare.

Cealaltă jucătoare experimentată, Irina Begu, are un prim tur contra chinezoacei Lin Zhu, dar și zona sa de tablou e înțesată cu nume mari. Odată calificată în runda a doua, ar înfrunta-o pe Anastasia Pavlyuchenkova (favorită 25), jucătoare eliminată de Ana Bogdan de la Roland Garros. Dacă ar învinge, Begu ar fi pusă în fața unui meci cu Qinwen Zheng, a opta favorită și o jucătoare redutabilă pe iarbă.

Trei misiuni dificile încă din start

Pentru Elena Gabriela Ruse, ajunsă pe tablou după trei victorii în calificări, ghinionul a fost unul mare, românca urmând să o înfrunte în primul tur pe Elena Rybakina, a patra favorită a competiției pe care a câștigat-o în 2022. În acest caz, Gabi se poate mulțumi cu un meci bun în fața unui adversar de top, cel mai probabil pe una dintre marile arene ale complexului londonez.

În cazul Anei Bogdan, primul tur e unul echilibrat, cu spanioloaica Cristina Bucșă, dar probleme ar apărea devreme: tur secund contra Marketei Vondrousova, camioana en-titre, urmat de un improbabil tur III cu Barbora Krejcikova, fostă campioană la Roland Garros.

Dintre jucătoarele acceptate direct, și Jaqueline Cristian a avut parte de o tragere dificilă, urmând să o înfrunte încă din prima rundă pe proaspăt revenita în circuit Bianca Andreescu. Un succes ar fi surprinzător, dar ar fi urmat și de alte confruntări foarte dificile, cu Linda Noskova sau Jasmine Paolini, finalista de la Roland Garros.

Ce poveste poate scrie Anca Todoni!

Trei victorii în trei meciuri și doar un set pierdut, și acela la tiebreak, au răsplătit-o pe Anca Alexia Todoni (19 ani) cu îndeplinirea unui obiectiv intermediar, participarea în premieră pe tabloul "mare" de la Wimbledon. Pentru Anca, aflată în vârful unei cariere care se anunță strălucitoare, prima rundă e una dătătoare de speranțe, întrucât acolo o va întâlni pe Elisabetta Cocciaretto, o specialistă a zgurii care nu a impresionat pe iarbă de-a lungul carierei.

Marea provocare pentru Anca este obținerea primului succes la un Grand Slam, sinonim în acest caz cu o șansă pe care nu o va uita toată viața. Dacă va trece de Cocciaretto, în proporție de 90% se va duela în runda a doua cu Cori Gauff, americanca de pe locul 2 WTA văzută cu multe șanse chiar la câștigarea trofeului. Și ce moment ar fi pentru Todoni un meci de gală pe Centralul de la Wimbledon, gazdă a atâtor povești și surprize!

VIDEO EXCLUSIV | Artemon Apostu - Efremov, despre Anca Todoni, la Poveștile Sport.ro