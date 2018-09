Imaginea serii in Europa League: cum a fost surprins presedintele lui Chelsea intre suporterii englezi, in toata nebunia de la Salonic

Bruce Buck, presedintele clubului Chelsea, a impartit chipsuri in tribune suporterilor englezi care s-au incumetat sa faca deplasarea in vulcanul de la Salonic.

Fanii londonezi au fost sfatuiti sa nu mearga la Salonic, din motive de securitate, dar cateva sute de suporteri mai curajosi au vrut sa traiasca pe viu nebunia de pe Toumba Arena.

In semn de multumire, Bruce Buck (72 de ani) a coborat din loja si le-a impartit zeci de pungi de chipsuri fanilor lui Chelsea.

Gestul a fost aplaudat de suporteri, dar si de jurnalistii englezi.

'Who wants cheese and onion?' Chelsea chairman Bruce Buck hands out packets of crisps to travelling fans in Greece ahead of tonight's Europa League opener #PAOCHE https://t.co/lrhBsN7ZVh pic.twitter.com/3fIgFjEklL