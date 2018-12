Ce DUELURI de foc putem vedea in 16-imile UEFA Europa League! Cum arata URNELE pentru tragerea la sorti

Se stiu cele 32 de echipe calificate in primavara UEFA Europa Leauge!

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Fazele eliminatorii ale UEFA Europa League vor incepe pe 14 februarie, iar competitia se va incheia pe 29 mai, cu finala care va avea loc pe Stadionul Olimpic din Baku, Azerbaidjan.

In total, 32 de echipe au ajuns in primavara UEFA Europa League.

24 de echipe s-au calificat in urma confruntarilor din grupele Europa League, in timp ce alte opt au ajuns in aceasta competitie din pozitia de ocupante ale locului trei in faza grupelor UEFA Champions League.

Villareal, Rapid Viena, Eintracht, Lazio, Genk, Malmo, Sevilla, Krasnodar, Dinamo Kiev, Rennes, Chelstea, BATE, Bayer, Zurich, Salzburg, Celtic, Zenit, Slavia Praga, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Arsenal, Sporting, Real Betis, Olympiacos merg in primavara UEFA EUROPA LEAGUE!

Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Sahtior Donetsk, Plzen si Valencia sunt echipele venite din UEFA Champions League care intra in primavara Europa League.

Pentru tragerea la sorti echipele sunt distribuite in doua urne. In urna capilor de serie ajung echipele care au terminat pe primul loc grupa din Europa League si cele mai bune patru echipe venite din grupele UCL. In urna a doua intra echipele ocupante ale locului doi in grupele Europa League si echipele mai slabe venite din grupele UCL.

Tragerea la sorti va avea loc pe 17 decembrie.

Nu se pot confrunta in aceasta faza a competitiei echipe din aceeasi tara sau echipe care au jucat in aceeasi grupa.

Iata componenta URNELOR pentru stabilirea meciurilor din 16-imile UEFA Europa League!

URNA 1

Bayer

Salzburg

Zenit

Dinamo Zagreb

Arsenal

Real Betis

Villareal

Eintracht

Genk

Sevilla

Dinamo Kiev

Chelsea

Napoli

Valencia

Inter

Benfica

URNA 2

Zurich

Celtic

Slavia Praga

Fenerbahce

Sporting

Olympiacos

Rapid Viena

Lazio

Malmo

Krasnodar

Rennes

BATE

Viktoria Plzen

Brugge

Sahtior Donetk

Galatasaray