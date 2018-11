KATASTROFA! Karius a facut 2 GAFE INEXPLICABILE in Europa League! Cum a putut sa scape o minge banala

Din fericire pentru Besiktas, gafele lui Karius nu au costat-o victoria.

Loris Karius nu isi mai revine dupa gafele din finala UEFA Champions League. Tanarul portar german, imprumutat pentru 2 ani de Liverpool la Besiktas, a comis-o din nou in cupele europene. Karius a fost vinovat la ambele goluri primite de Besiktas in deplasarea de la Sarpsborg, castigata cu 3-2 de Besiktas.

In chiar primul minut al meciului, Karius a iesit aiurea la o minge si a fost depasit de Muhammed. La 5 minute distanta a venit executia fantastica a lui Heintz, Karius fiind surprins departe de linia portii. Karius a mai starnit rasete la o minge banala pe care a scapat-o printre brate - din fericire pentru el, a fost doar corner.

Besiktas a reusit sa revina pe final si sa castige dupa dubla lui Leng si reusita lui Vagner Love. Besiktas era in pericol mare de eliminare daca nu invingea in cea mai echilibrata grupa din Europa League - cu o etapa inainte de final, Genk are 8 puncte, Besiktas are 7 puncte, Malmo are 6 puncte iar Sarpsborg are 5 puncte! In ultima etapa se joaca Besiktas - Malmo si Genk - Sarpsborg.

