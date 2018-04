Tipic Ibrahimovic :)) Cuvintele suedezului dupa mega executia lui Ronaldo din meciul cu Juventus

Cristiano Ronaldo a marcat un gol absolut fantastic in poarta lui Gigi Buffon, cu o foarfeca de la 11 metri. Real Madrid a castigat cu 3-0 pe terenul lui Juventus si este cu un pas si jumatate in semifinalele UEFA Champions League.

Azi-noapte, Zlatan Ibrahimovic a vorbit intr-un interviu acordat live celor de la ESPN, la emisiunea Sportscenter. Suedezul a vorbit si despre reusita lui Ronaldo, spunand: "A fost un gol frumos, dar ar trebui sa incerce de la 40 de metri".

Ibrahimovic a inscris dintr-o foarfeca de la mare distanta intr-un amical Suedia - Anglia.

Ibrahimovic on Ronaldo’s goal: “It was a nice goal, but he should try it from 40 meters.”