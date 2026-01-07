Oltenii s-au impus cu scorul de 1-0 în fața turcilor de la Konyaspor.

Amicalul Craiovei cu Konyaspor s-a încheiat cu o încăierare generală

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 52 din lovitură liberă și i-a aparținut jucătorului georgian Anzor Mekvabishvili.

Deși oltenii se aflau în avantaj, pe finalul meciului s-a lăsat cu o bătaie generală, după ce elevii lui Filipe Coelho au fost extrem de nemulțumiți de anumite decizii ale arbitrilor.

După o intervenție dură a unui fotbalist de la Konyaspor, oltenii au răbufnit, iar între jucătorii celor două echipe s-a format un meleu. Conflictul a degenerat și s-au implicat și cei aflați pe băncile tehnice, inclusiv antrenorul portughez Filipe Coelho.

Centralul partidei a pus punct meciului încă din minutul 88 pentru a evita ca incidentele să degenereze și mai tare.

