Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Louis Munteanu a semnat în Statele Unite ale Americii cu D.C. United și va juca, astfel, în Major League Soccer (MLS), unde o face și Lionel Messi.



Ioan Ovidiu Sabău, despre Louis Munteanu: ”Asta e calitatea lui numărul 1”



Ultima dată antrenor la ”U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău l-a radiografiat pe Louis Munteanu, despre care a remarcat faptul că cea mai mare calitate a lui este că se poate demarca natural în careu.



Mai mult, Sabău a indicat și că lui Munteanu îi lipsesc rigoarea, forța și implicarea.



”Dacă numai de acolo s-au primit bani… Probabil a fost singura echipă care a considerat că va putea face față. E un jucător care are calitate în careu, dar îi trebuie multe alte lucruri.



Probabil i s-a spus. Mai are de lucru pentru a ajunge un jucător valoros. Dar are execuții în fața porții și se demarcă bine în spatele fundașilor, iar asta este calitatea lui numărul 1.



Doar că îi lipsesc un pic rigoarea, forța și mai multă implicare”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Sport Total FM.

Cifrele lui Louis Munteanu



Farul Constanța: 86 meciuri jucate, 25 goluri înscrise, 11 pase decisive

CFR Cluj: 63 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 9 pase decisive

Fiorentina Primavera: 40 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 4 pase decisive



Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!”



”Este un transfer foarte bun pentru fotbalul românesc. Minunat pentru Louis. Având în vedere că MLS va fi liga care va avea cei mai mulți ochi ațintiți la Mondial asupra ei.



Este un transfer minunat. Louis își deschide aripile și va face istorie, sunt sigură, absolut oriunde va merge! Americanii și-au dorit mult acest transfer.



Am lucrat zi și noapte timp de două luni. Louis, normal, pleacă în cantonament cu echipa din MLS. Nici nu îmi pun problema vreodată că nu va face parte din lotul naționalei.



Veți vedea cine va fi Louis Munteanu cu adevărat. În România și-a arătat doar 50 la sută din potențial”, a spus Anamaria Prodan pentru Pro TV și Sport.ro.

