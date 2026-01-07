Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior

Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea &icirc;l vrea pe Vinicius Junior Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brazilianul este cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

TAGS:
ViniciusPremier LeagueChelseaFabrizio Romano
Din articol

Vinicius Junior (25 de ani) este legitimat la Real Madrid din 2018, după ce galacticii le-au plătit celor de la Flamengo 45 de milioane de euro pentru serviciile fotbalistului cotat atunci la doar 35 de milioane.

Între timp, Vinicius a devenit un star pe ”Santiago Bernabeu”. A marcat 111 goluri și a oferit 91 de pase decisive în 347 de apariții pentru Real Madrid în toate competițiile.

Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior

Recent, The Guardian a scris că Chelsea, a cincea clasată din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO, ar fi dispusă să ofere 155 de milioane de euro pentru Vinicius.

Consacratul jurnalist sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris însă că nu au existat discuții și nici negocieri între cele două părți.

Italianul a punctat că Vinicius rămâne focusat total pe munca de la Real Madrid.

Chelsea și-a dat recent antrenorul afară

Londonezii s-au descotorosit la începutul anului de serviciile lui Enzo Maresca, italianul care înregistrase 92 de meciuri pe banca formației de pe Stamford Bridge.

În locul său a fost numit la câteva zile Liam Rosenior (41 de ani).

”Sunt incredibil de mândru să antrenez acest club minunat. Haideți să ne apucăm de treabă!”, a scris Liam Rosenior pe rețelele social media.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane &icirc;n Oceanul Atlantic
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunț &icirc;ngrijorător despre viitorul internaționalului rom&acirc;n: &rdquo;Nu va primi minute!&rdquo;
Anunț îngrijorător despre viitorul internaționalului român: ”Nu va primi minute!”
ULTIMELE STIRI
I-a str&acirc;ns m&acirc;na lui Dan Șucu și a zburat &icirc;n Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins &icirc;n aeroport
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a &icirc;nvins &icirc;n amicalul cu Young Boys Berna
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a învins în amicalul cu Young Boys Berna
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului rom&acirc;n
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Supercupa Franței | PSG - Marseille, exclusiv pe VOYO, joi, de la 20:00. Echipele probabile din &bdquo;Le Classique&rdquo;
Supercupa Franței | PSG - Marseille, exclusiv pe VOYO, joi, de la 20:00. Echipele probabile din „Le Classique”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des”

Gata, Andrei Coubiș a semnat &icirc;n Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare

Gata, Andrei Coubiș a semnat în Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation

Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation



Recomandarile redactiei
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului rom&acirc;n
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român
Bătaie generală la amicalul Universității Craiova! S-a implicat și Filipe Coelho
Bătaie generală la amicalul Universității Craiova! S-a implicat și Filipe Coelho
S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!
S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!
Ioan Ovidiu Sabău, despre Louis Munteanu: &rdquo;Asta e calitatea lui numărul 1&rdquo;
Ioan Ovidiu Sabău, despre Louis Munteanu: ”Asta e calitatea lui numărul 1”
Plecare de urgență din cantonament! A semnat cu penultima clasată din Turcia și va fi coleg cu Denis Drăguș
Plecare de urgență din cantonament! A semnat cu penultima clasată din Turcia și va fi coleg cu Denis Drăguș
Alte subiecte de interes
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Ce surpriză! Cum arată clasamentul pentru Balonul de Aur după ce Real Madrid a c&acirc;știgat Champions League
Ce surpriză! Cum arată clasamentul pentru Balonul de Aur după ce Real Madrid a câștigat Champions League
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!