Vinicius Junior (25 de ani) este legitimat la Real Madrid din 2018, după ce galacticii le-au plătit celor de la Flamengo 45 de milioane de euro pentru serviciile fotbalistului cotat atunci la doar 35 de milioane.



Între timp, Vinicius a devenit un star pe ”Santiago Bernabeu”. A marcat 111 goluri și a oferit 91 de pase decisive în 347 de apariții pentru Real Madrid în toate competițiile.



Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior



Recent, The Guardian a scris că Chelsea, a cincea clasată din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO, ar fi dispusă să ofere 155 de milioane de euro pentru Vinicius.



Consacratul jurnalist sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris însă că nu au existat discuții și nici negocieri între cele două părți.



Italianul a punctat că Vinicius rămâne focusat total pe munca de la Real Madrid.

