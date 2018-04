"Am vazut multe la viata mea, dar asta..." Fabulos! Lumea fotbalului se inclina in fata lui Ronaldo! Lineker si Crouch, cele mai tari reactii

Real Madrid a castigat cu 3-0 pe terenul lui Juventus si este cu un pas si jumatate in semifinalele UEFA Champions League. Ronaldo a fost MVP-ul partidei, marcand o dubla. Una dintre reusite a fost cu adevarat spectaculoasa.

La scurt timp dupa golul din foarfeca a lui Ronaldo, o multime de nume importante din lumea fotbalului au reactionat. Gary Lineker si Peter Crouch sunt doua dintre acestea.

Lineker a ramas fara aer. "Am vazut multe goluri fantastice la viata mea, dar acesta te lasa fara respiratie", a scris Lineker.

Seen a lot of great goals in my time but that is absolutely breathtaking from Ronaldo.

Peter Crouch si-a amintit de foarfeca sa din meciul Liverpool - Galatasaray, din sezonul 2006/07.

"Doar cativa dintre noi pot face asa ceva", a scris Crouch.

There is only a few of us who can do that