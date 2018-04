Reactia senzationala a lui Cristiano dupa executia incredibila de la Torino si aplauzele italienilor. Ce a spus

Ronaldo Madrid a distrus-o pe Juve la ea acasa! Madrilenii lui Cristiano au castigat cu 3-0. Unul dintre goluri a fost cu adevarat incredibil.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Cristiano Ronaldo a fost MVP-ul meciului Juventus 0-3 Real Madrid. Portughezul a marcat o dubla, una dintre reusite fiind cu adevarat fabuloasa. Cristiano a punctat dintr-o foarfeca, de la 11 metri!

La final, Cristiano Ronaldo a vorbit despre executia sa si despre rezultatul obtinut.

"A fost un gol frumos, fantastic. Nu ma asteptam sa marchez asa, dar am facut o partida fantastica si am marcat trei goluri in poarta unei echipe mari. Am jucat bine si sunt multumit.

Momentul in care am fost aplaudat a fost incredibil. Vreau sa le multumesc fanilor lui Juventus, ceea ce au facut a fost ceva fantastic, ce nu am mai trait in toata cariera!", a spus Ronaldo, citat de Marca.