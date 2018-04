Stii ca esti unic atunci cand Buffon spune asta despre tine :) Legenda lui Juve si-a scos palaria in fata lui Ronaldo! Ce a spus dupa golul incasat din foarfeca

A mai luat Buffon goluri pana la 40 de ani, dar pe cel incasat aseara de la Ronaldo nu-l va uita cu siguranta.

Real Madrid a spulberat-o cu 3-0 pe Juventus, la ea acasa, in sferturile Ligii Campionilor. Madrilenii sunt cu un pas in semifinale, dupa ce Ronaldo a facut un meci mare la Torino.

Cristiano Ronaldo a marcat doua dintre cele trei goluri ale lui Real Madrid. Reusita de 2-0 a fost fantastica! Acesta a punctat dintr-o foarfeca, de la 11 metri.

La final, Gigi Buffon si-a scos palaria in fata lui Cristiano Ronaldo!

"Cristiano e un jucator de nivel extraordinar, care a contribuit la o victorie foarte importanta a echipei lui. Felul in care a jucat si valoarea lui il fac sa fie unde sunt Maradona, Pele si Messi.

Am jucat impotriva unei echipe incredibile. E o presiune care te face sa nu mai fii la fel de concentrat in astfel de meciuri. Can djoci impotriva celor mai buni, e greu sa isi pastrezi luciditatea.

E un sentiment de mare tristete pentru noi, pentru ca probabil nu ne vom califica mai departe", a spus Buffon la finalul partidei de aseara.