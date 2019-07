Surpriza uriasa in turul 2 din UEFA Champions League! PSV Eindhoven a fost ELIMINATA, Ferencvaros a avut emotii in Malta! Echipele calificate

CFR Cluj si FC Basel au reusit cele mai mari surprize din turul 2 preliminar al UEFA Champions League.

PSV Eindhoven, castigatoare a Cupei Campionilor Europeni in 1988, a fost eliminata in turul 2 preliminar al UEFA Champions League de catre Basel! Dupa ce a invins cu 3-2 pe propriul teren in Olanda, PSV a pierdut in Elvetia cu 2-1 dupa reusite lui Comert (8) si Van Wolfswinkel (68), Bruma egaland in prima repriza pentru PSV (23).

Celtic a castigat cu 7-0 la general cu cei de la Nomme Kalju si o va intalni pe CFR Cluj in turul 3. O alta mica surpriza a avut loc in Grecia - dupa 0-0 in tur in Cehia si 0-0 la pauza in duelul dintre Olympiakos si Viktoria Plzen, Olympiakos s-a dezlantuit in repriza a doua si a inscris de 4 ori!

Ferencvaros era sa o pateasca cel mai rau! Dupa 3-1 pe propriul teren cu maltezii de la Valletta, maghiarii erau condusi la pauza cu 1-0! Reusita lui Nguen din minutul 59 a risipit insa orice indoiala in privinta calificarii.

Iata rezultatele de aseara:

Olympiakos 4-0 Viktoria Plzen (4-0 la general)

Dinamo Zagreb 3-0 Saburtalo (5-0)

FC Basel 2-1 PSV Eindhoven (4-4)

APOEL 3-0 Sutjeska (4-0)

Valletta 1-1 Ferencvaros (2-4)

Nomme Kalju 0-2 Celtic (0-7)

Iata partidele din aceasta seara:

HJK - Steaua Rosie Belgrad (0-2 in tur)

Rosenborg - BATE (1-2)

Qarabag - Dundalk (1-1)

AIK - Maribor (1-2)

FC Copenhaga - The New Saints (2-0)