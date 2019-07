Transfer BOMBA facut de CFR Cluj inainte de duelul cu Maccabi! Lacina Traore a confirmat revenirea: "Vreau sa joc in Champions League!"

Lacina Traore se intoarce la CFR Cluj dupa 8 ani.

Lacina Traore se intoarce la CFR Cluj! Atacantul ivorian de 29 de ani a vorbit pentru prima data despre revenirea la Cluj!

”Ma bucur sa fiu aici. Ma simt acasa la Cluj. CFR inseamna totul pentru mine. Am venit aici cand eram foarte tanar, iar CFR m-a facut un jucator de valoare. Nu voi uita niciodata asta. Mi-a schimbat viata, da. M-a ajutat mult si acum vreau sa ajut si eu echipa. Nu pentru bani am venit aici. Am renuntat la bani pentru ca as fi bucuros sa ajut.



Sunt bucuros ca m-am intors acasa. Am venit si pentru <<tata meu>> Petrescu. Eu nu am facut pregatire in aceasta vara si nu am conditie fizica foarte buna. Am inceput sa fac antrenamente individuale si sper ca in aceasta saptamana sa se rezolve totul. Pentru asta am venit, sa joc in Champions League” a spus Lacina Traore, citat de Prosport.

Lacina Traore a jucat la CFR Cluj intre 2008 si 2011, fiind vandut cu 6 milioane de euro la Kuban Krasnodar. In 2014 a ajuns la AS Monaco, fiind apoi imprumutat la Everton, TSKA Moscova, Sporting Gijon sau Amiens. In 2019 a ajuns la Ujpest, reusind 3 goluri in 9 partide.