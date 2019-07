MACCABI TEL-AVIV - CFR 2-2 | "Speram sa repetam scenariul de acum 10 ani!" Clujenii vor cu orice pret sa ajunga in grupele CHAMPIONS LEAGUE

CFR s-a calificat in turul 3 din Champions League.

CFR Cluj a remizat, scor 2-2 in Israel cu Maccabi si s-a calificat in turul 3 din Champions League. La finalul partidei Bogdan Mara a vorbit despre urmatorul adversar al clujenilor si spera ca CFR sa elimine Celtic si sa isi continue aventura in Champions League. Acum 10 ani, Unirea Urziceni cu Dan Petrescu antrenor, a castigat cu 4-1 pe terenul celor de la Rangers in grupele Champions League.

"Am vazut o echipa care a stiut ce vrea, a jucat o partida tactica foarte buna, au stiut ce au de facut. O atmsofera infernala in tribuna, o atmosfera senzationala, dupa flueriul finalul suporterii cantau si isi incurajau echipa. Din fericire pentru noi am reusit sa obtinem o calificare frumoasa.

Baietii au stat bine in teren, am reusit sa inchidem toate culoarele. Speram sa repetam scenariul de acum 10 ani si sa obtinem calificarea. Celtic e un club enorm de mare. Mario a facut un meci bun, un atacant are nevoie de goluri, el a facut multe pentru noi, munceste foarte mult. Eu spun ca toata echipa a jucat bine, dar experienta lui Culio a iesit in evidenta", a declarat Bogdan Mara, la Digi.