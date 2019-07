CFR va da in urmtatorul tur al CHAMPIONS LEAGUE de o echipa de 3 ori mai valoroasa decat ea! Celtic, adversar de TEMUT pentru clujeni!

CFR va juca cu Celtic in turul 3 din Champions League.

CFR va juca in urmatorul tur impotriva scotienilor de la Celtic dupa ce au eliminat-o pe Maccabi.

Celtic domina autoritar campionatul Scotiei, in ultimii 8 ani au reusit sa castige titlul. In Champions League, Celtic este o prezenta constanta in tururile preliminare. In 1967 au cucerit trofeul, iar in 1970 au ajuns in finala competitiei. In urma cu doua editii au ajuns in grupele Champions League, iar anul trecut au fost eliminati de AEK Atena. Celtic are in palmares 50 de titluri de campioana a Scotiei si 39 de cupe ale Scotiei, fiind un club infiintat acum 131 de ani.

Valoarea lotului lui Celtic este de 67,43 de milioane de euro., potrivit transfermarkt.com, aproximativ de 3 ori mai mult decat valoreaza CFR, 24,40 de milioane de euro. Cel mai scump fotbalist din lotul celor de la Celtic este Kieran Tierney, care valoreaza 12,50 milioane de euro, dar este accidentat in acest moment. Celtic detine cativa tineri de perspectiva in echipa, precum Ajer (fundas central in varsta de 21 de ani), precum si accidentatul Tierney (fundas stanga in varsta de 22 de ani). Pentru Tierney, Celtic a refuzat o oferta de peste 25 de milioane de euro de la Arsenal.

Formatia scotiana va debuta in noul sezon in 3 august, intr-un meci care se va disputa pe teren propriu impotriva celor de la St Johnstone. Arena din Glasgow pe care Celtic isi desfasoara meciurile de pe teren propriu are o capacitate de 60.000 de locuri.

Pana acest moment, formatiile eliminate de Celtic in campania de calificare din acest sezon sunt Sarajevo din Bosnia (5-2 la general) si Nomme Kalju din Estonia (7-0 la general).