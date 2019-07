"Am stat 10 zile inchis in casa! Durerea a fost uriasa!" Confesiunea lui Mauricio Pochettino, dupa infrangerea din finala UEFA Champions League

Tottenham a ajuns pentru prima data in finala UCL.

Antrenorul uneia dintre cele mai neasteptate finaliste ale UEFA Champions League din ultimii ani, Tottenham, a vorbit in premiera despre durerea cauzata de infrangerea suferita in fata celor de la Liverpool in finala de la Madrid. Pochettino a preferat sa se retraga langa familie dupa marele meci, pierdut cu 2-0 de Tottenham.



"A fost foarte, foarte rau. Singurul moment cu care pot compara este vara lui 2002 (la Mondial) cand, in decurs de o saptamana, am pierdut cu Anglia si am facut egal cu Suedia, fiind eliminati din faza grupelor. Ambele sunt cele mai rele momente din cariera.



Am trait 3 saptamani incredibile in pregatirea finalei si am fost extrem de dezamagiti de infrangere. Dupa o asemenea lovitura, simti doar dorinta de a merge acasa. Asa ca ziua urmatoare am luat trenul de la Madrid la Barcelona. Am stat 10 zile inchis in casa si nu voiam sa ies. A fost dificil pentru ca am fost aproape de glorie. Toate eforturile depuse pentru finala au fost incredibile, insa cand ajungi in acel punct si nu poti castiga, durerea e uriasa si stii cat de dificil este sa ajungi din nou acolo sezonul urmator. Trebuie insa sa-ti revii si sa incerci din nou.



Am vorbit cu Jesus Perez (asistentul sau) in fiecare zi incercand sa intelegem infrangerea. Mereu incerci sa analizezi, dar la final micile detalii fac diferenta. Familia a incercat sa ma faca sa ma simt mai bine, dar eram cu totii in aceeasi situatie. Dupa cateva zile am jucat golf cu fiul meu. Ma concentram incercand sa lovesc perfect, dar era imposibil. Si am inceput sa privesc in jur. Toata lumea a apreciat munca noastra fantastica si asta m-a ajutat. Oamenii ma opreau in restaurante si imi faceau complimente.



Daca analizam drumul nostru de cand am venit in 2014, toate celelalte cluburi mari din Anglia au cheltuit atat de mult pentru a ajunge unde am fost noi. Tottenham e cea care trebuie sa le inspire pe celelalte echipa din Premier League. Cele mai importante lucruri sunt cultura si filosofia create in ultimii 5 ani. La final nu stiu daca voi obtine un trofeu, insa am fost atat de aproape" a spus Mauricio Pochettino, citat de Di Marzio.