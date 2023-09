Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri 

Prima repriză a fost una dificilă pentru giuleștence, care cu greu au reușit să țină pasul cu gazdele. Ferencvaros a marcat primele trei goluri ale partidei, iar de acolo rapidistele s-au luptat să reducă din diferență, care a fost și de cinci goluri în prima parte. Gazdele au intrat cu avantaj de patru goluri la pauză, scor 14-10.

Andrea Lekic scores the first goal in the #MOTW!