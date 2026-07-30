Ce a transmis antrenorul lui Levski după ce a eliminat Universitatea Craiova din UCL: „Este incredibil!”

Ce a transmis antrenorul lui Levski după ce a eliminat Universitatea Craiova din UCL: „Este incredibil!” Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul Julio Velazquez a reacționat după ce echipa sa a avansat în turul 3 preliminar din Liga Campionilor, depășind formația olteană la capătul unei partide spectaculoase.

TAGS:
Julio Velazquez
Din articol

Spaniolul de pe banca lui Levski Sofia a arătat extrem de mulțumit de performanța jucătorilor săi. Tehnicianul a punctat că prezența în această etapă europeană reprezintă o recompensă meritată pentru munca depusă de întregul club și un motiv de mândrie pentru suporteri.

  • Universitatea craiova levski sofia preliminariile ligii campionilor 29072026 julio velazquez
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Presiunea tribunelor și momentele de cumpănă

Velazquez i-a lăudat pe fanii olteni, însă nu a uitat să scoată în evideță modul în care echipa sa a depășit perioadele de presiune maximă. El a admis că fotbaliștii săi au avut dificultăți în anumite momente, însă a lăudat reacția lor de după golul încasat.

„Acest lucru este incredibil. Este pentru toți fanii care ne susțin din orice colț al lumii. Să ne asigurăm participarea în faza principală după atâția ani este ceva incredibil. Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei și pentru toți oamenii din club”, a transmis Velázquez.

Ulterior, ibericul a recunoscut erorile comise înainte de pauză, dar și modul în care echipa a reușit să securizeze rezultatul:

„Nu este ușor să joci în fața unui asemenea public. Am început foarte bine acest meci, am marcat două goluri, dar nu am terminat bine prima repriză. A trebuit să corectăm unele lucruri, având în vedere că aveam și trei jucători cu cartonașe. Ei au început foarte bine partea a doua și am primit gol. După ce l-am încasat, parcă am fost cuprinși de îndoială, dar apoi am corectat jocul. Am arătat maturitate și dăruire. Am lovit și două bare și am fi putut chiar să câștigăm. Pentru mine este o plăcere să fiu antrenorul acestor fotbaliști. Continuăm în Liga Campionilor și trebuie să fim ambițioși și să intrăm în fiecare meci așa cum am făcut-o acum. Acum atenția noastră este pe meciul cu Septemvri”, a mai spus antrenorul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Rus știe cum a pierdut Universitatea Craiova calificarea în fața lui Levski
Adrian Rus știe cum a pierdut Universitatea Craiova calificarea în fața lui Levski
Înjurături și îmbrânceli după Universitatea Craiova - Levski Sofia! Cine a declanșat scandalul
Înjurături și îmbrânceli după Universitatea Craiova - Levski Sofia! Cine a declanșat scandalul
Analiză dură după eliminarea Universității Craiova din Ligă: „Foarte slabă”
Analiză dură după eliminarea Universității Craiova din Ligă: „Foarte slabă”
ULTIMELE STIRI
Leo Messi s-a întors
Leo Messi s-a întors
”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă
”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă
Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor
Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor
Dan Petrescu e sigur: ”Cel mai bun antrenor posibil”
Dan Petrescu e sigur: ”Cel mai bun antrenor posibil”
Adrian Rus știe cum a pierdut Universitatea Craiova calificarea în fața lui Levski
Adrian Rus știe cum a pierdut Universitatea Craiova calificarea în fața lui Levski
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2

CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2

Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”E sută la sută!”

Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”E sută la sută!”

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

MM Stoica a făcut anunțul despre Florinel Coman! FCSB a luat decizia finală

MM Stoica a făcut anunțul despre Florinel Coman! FCSB a luat decizia finală



Recomandarile redactiei
”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă
”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă
Leo Messi s-a întors
Leo Messi s-a întors
Dan Petrescu e sigur: ”Cel mai bun antrenor posibil”
Dan Petrescu e sigur: ”Cel mai bun antrenor posibil”
Ce-am așteptat, don Filipe? Caramavrov critică abordarea returului cu Levski, în care Universitatea a început prea timid
Ce-am așteptat, don Filipe? Caramavrov critică abordarea returului cu Levski, în care Universitatea a început prea timid
Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor
Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor
Alte subiecte de interes
Fostul puști-minune al antrenoratului din Spania rămâne în Bulgaria! Velasquez și-a prelungit contractul cu Levski Sofia
Fostul puști-minune al antrenoratului din Spania rămâne în Bulgaria! Velasquez și-a prelungit contractul cu Levski Sofia
CITESTE SI
Ce este fenomenul Omega, care va aduce 40 de grade la umbră și nopți tropicale în România

stirileprotv Ce este fenomenul Omega, care va aduce 40 de grade la umbră și nopți tropicale în România

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Un tată a cumpărat 100 de perechi de dopuri de urechi pentru pasagerii unui avion, în caz că bebelușul său va plânge

stirileprotv Un tată a cumpărat 100 de perechi de dopuri de urechi pentru pasagerii unui avion, în caz că bebelușul său va plânge

Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO

stirileprotv Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!