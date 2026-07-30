Ce a transmis antrenorul lui Levski după ce a eliminat Universitatea Craiova din UCL: „Este incredibil!”

Spaniolul de pe banca lui Levski Sofia a arătat extrem de mulțumit de performanța jucătorilor săi. Tehnicianul a punctat că prezența în această etapă europeană reprezintă o recompensă meritată pentru munca depusă de întregul club și un motiv de mândrie pentru suporteri.

Presiunea tribunelor și momentele de cumpănă

Velazquez i-a lăudat pe fanii olteni, însă nu a uitat să scoată în evideță modul în care echipa sa a depășit perioadele de presiune maximă. El a admis că fotbaliștii săi au avut dificultăți în anumite momente, însă a lăudat reacția lor de după golul încasat.

„Acest lucru este incredibil. Este pentru toți fanii care ne susțin din orice colț al lumii. Să ne asigurăm participarea în faza principală după atâția ani este ceva incredibil. Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei și pentru toți oamenii din club”, a transmis Velázquez.

Ulterior, ibericul a recunoscut erorile comise înainte de pauză, dar și modul în care echipa a reușit să securizeze rezultatul:

„Nu este ușor să joci în fața unui asemenea public. Am început foarte bine acest meci, am marcat două goluri, dar nu am terminat bine prima repriză. A trebuit să corectăm unele lucruri, având în vedere că aveam și trei jucători cu cartonașe. Ei au început foarte bine partea a doua și am primit gol. După ce l-am încasat, parcă am fost cuprinși de îndoială, dar apoi am corectat jocul. Am arătat maturitate și dăruire. Am lovit și două bare și am fi putut chiar să câștigăm. Pentru mine este o plăcere să fiu antrenorul acestor fotbaliști. Continuăm în Liga Campionilor și trebuie să fim ambițioși și să intrăm în fiecare meci așa cum am făcut-o acum. Acum atenția noastră este pe meciul cu Septemvri”, a mai spus antrenorul.