LIVE TEXT ML Vitebsk - Universitatea Craiova în turul 1 preliminar din Champions League, de la 20:00!

ML Vitebsk - Universitatea Craiova în turul 1 preliminar din Champions League, de la 20:00! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Oltenii încep aventura în Liga Campionilor.

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ML Vitebsk - Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaChampions Leaguefilipe coelhoNicusor Bancu
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ML Vitebsk - Universitatea Craiova

Campioana României, Universitatea Craiova, va întâlni astăzi, la Mezokovesd (Ungaria), de la ora 20:00, câştigătoarea campionatului din Belarus, ML Vitebsk, în prima manşă a turului întâi preliminar din Champions League.

Manşa secundă se va disputa pe 15 iulie, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, de la ora 20:30.

Declarațiile antrenorului Filipe Coelho

Antrenorul campioanei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat ieri, în conferinţa de presă, că belaruşii de la ML Vitebsk, adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, vor avea un ritm bun având în vedere că au început deja campionatul intern, dar acest lucru nu este de ajuns pentru a se impune în partida din prima manşă din Ungaria, de la Mezokovesd.

"Este primul meci din acest nou sezon, împotriva unui adversar bun, care are un ritm bun de joc, pentru că ei în campionat au jucat deja destule meciuri. E o echipă care are de asemenea şi jucători buni în componenţă. Ştiu că este un meci dificil, dar ştiu de asemenea că putem obţine un rezultat bun. Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulţumit de felul în care ne pregătim. Dar acum urmează partea cea mai importantă, ştiind felul în care am lucrat. Trebuie să găsim soluţii, pentru că ştim că ei vor veni cu un ritm bun, dar un ritm bun nu este îndeajuns pentru a câştiga un meci. Am lucrat din punct de vedere strategic, am lucrat foarte bine. Este foarte important să uităm ceea ce am făcut în sezonul trecut şi să fim concentraţi pe acest meci, pentru că este complet diferit şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun posibil", a afirmat Filipe Coelho.

Tehnicianul portughez s-a declarat foarte mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie şi se aşteaptă ca achiziţiile din această vară să aducă un plus campioanei României.

"Sunt mulţumit de grupul pe care îl am la dispoziţie, de felul în care lucrăm. Am uitat deja ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut, acum este important ceea ce urmează. Lucrăm cu lotul pe care îl avem, ne vor ajuta cu siguranţă şi jucătorii pe care i-am transferat, dar cel mai important este ca tot ceea ce am lucrat în această perioadă să arătăm mâine seară şi să fim la cel mai înalt nivel. Este foarte important ca jucătorii care vor intra în primul minut să joace foarte bine, pentru a-i face pe suporteri fericiţi. E clar că jucătorii care au fost transferaţi ne vor ajuta, dar eu vreau să punem accent pe echipă ca grup şi nu individual. Şi aş vrea să precizez încă o dată că sunt foarte fericit şi mulţumit de toţi. Nu contează nici naţionalitatea, nici vârsta, contează să fim împreună şi să avem realizări", a adăugat lusitanul.

Ce a spus căpitanul Nicușor Bancu

În aceeași conferință de presă de ieri, căpitanul Nicușor Bancu a declarat că jucătorii antrenaţi de Filipe Coelho vor face tot posibilul să "rezolve" calificarea din acest prim meci.

"Este o partidă grea şi pentru mine şi pentru echipă. Este ceva nou, sperăm să facem o partidă bună, să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. Ei au un avantaj pentru că au mai multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Ne-am pregătit destul de bine în cantonament şi cred că va fi bine pentru noi, avem un ritm destul de bun la antrenamente şi cu siguranţă ne vom ridica la nivelul partidei. Noi facem tot posibilul să rezolvăm calificarea din primul meci, dar vom vedea cum va decurge şi jocul, pentru că nu depinde doar de noi. Întâlnim o echipă foarte bună, cu multe meciuri în campionat deja. Sperăm ca la final să avem şanse mai mari de calificare decât ei. Pentru că ştim că acasă este ca o fortăreaţă şi e greu pentru oricine să ne bată acolo. Vom încerca să tratăm cu seriozitate acest meci, pentru a avea şanse de calificare în cea de-a doua partidă", a declarat Bancu.

"Acum nu sunt emoţii, dar probabil că mâine, când vom intra pe teren, vor fi ceva emoţii. Trebuie să să trecem peste ele, când se fluieră startul meciului trebuie să se gândească toată lumea la ceea ce trebuie să facă pe teren şi la final să terminăm cu un rezultat pozitiv pentru a avea mari şanse în retur", a completat acesta.

Bancu regretă că nu poate avea suporterii aproape la cest meci, dar i-a chemat pe toţi la meciul retur de la Craiova: "Este vreo speranţă să nu poţi juca cu suporteri în tribună. Va fi dificil şi pentru noi, dar şi pentru ei. Dar la retur îi aşteptăm pe toţi suporterii să vină să fie alături de noi. Posibil să fie un avantaj pentru noi faptul că se joacă pe teren neutru. Vom vedea mâine care va fi cel mai mare avantaj".

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