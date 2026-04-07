Meciul se dispută pe stadionul „Estádio José Alvalade” din Lisabona, în fața a peste 50.000 de spectatori.

Gazdele traversează un sezon excelent și a ajuns în această fază după o „remontada" de senzație în optimile competiției cu Bodo/Glimt.

De partea cealaltă, Arsenal vine după două dezamăgiri interne. Londonezii au pierdut finala EFL Cup cu Manchester City și au fost eliminați din FA Cup de Southampton.

În optimile Ligii Campionilor, „tunarii” au trecut de Bayer Leverkusen, după 1-1 în Germania și 2-0 la Londra.

Istoria confruntărilor directe nu este deloc favorabilă portughezilor. Sporting nu a câștigat niciunul dintre cele șapte dueluri disputate cu Arsenal (patru egaluri și trei înfrângeri).

Mai mult, sezonul trecut londonezii au câștigat categoric pe același stadion, scor 5-1.

Prima manșă a sferturilor de finală se joacă marți seară la Lisabona, iar returul va avea loc peste o săptămână la Londra.