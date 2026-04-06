CLASAMENT Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil Serie A
Napoli a învins AC Milan, scor 1-0, în runda cu numărul 31 din Serie A, iar formația pregătită de Antonio Conte pare că se transformă în principala contracandidată la titlu a favoritei Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu.

Eliminată devreme din Champions League, Napoli a avut parte de un reviriment remarcabil în Serie A, iar acum a ajuns la 5 victorii consecutive, după ce a câștigat și derby-ul cu AC Milan.

Napoli câștigă derby-ul cu Milan și se transformă în principala urmăritoare a lui Inter

Unicul gol al meciului de pe Stadio Diego Armando Maradona a fost marcat târziu. Matteo Politano, abia intrat pe teren, a înscris după o centrare în fața porții a lui Mathias Olivera și o deviere nefericită a lui Koni De Winter.

AC Milan a suferit al treilea eșec din ultimele șase etape, iar trupa condusă de Massimiliano Allegri pare că a ieșit din lupta la titlu. Distanța față de liderul Inter este de 9 puncte cu 7 etape rămase de jucat.

Cele două fac rocada în clasament, iar Napoli, acum pe locul 2, cu 65 de puncte, se apropie la 7 lungimi de Inter și se transformă în principala urmăritoare a echipei lui Cristi Chivu în lupta pentru Scudetto.

Napoli și Inter nu se vor mai înfrunta până la finalul acestui sezon. În runda următoare, echipa lui Antonio Conte va juca pe terenul Parmei, în timp ce formația pregătită de Cristi Chivu va înfrunta în deplasare Como, echipă aflată în lupta pentru locurile de Champions League.

Napoli - AC Milan 1-0

Clasamentul din Serie A

Cum arată programul lui Inter până la finalul sezonului

  • Etapa 32: Como (deplasare)
  • Etapa 33: Cagliari (acasă)
  • Etapa 34: Torino (deplasare)
  • Etapa 35: Parma (acasă)
  • Etapa 36: Lazio (deplasare)
  • Etapa 37: Verona (acasă)
  • Etapa 38: Bologna (deplasare)

Cum arată programul lui Napoli până la finalul sezonului

  • Etapa 32: Parma (deplasare)
  • Etapa 33: Lazio (acasă)
  • Etapa 34: Cremonese (acasă)
  • Etapa 35: Como (deplasare)
  • Etapa 36: Bologna (acasă)
  • Etapa 37: Pisa (deplasare)
  • Etapa 38: Udinese (acasă)

Cum arată programul lui AC Milan până la finalul sezonului

  • Etapa 32: Udinese (acasă)
  • Etapa 33: Verona (deplasare)
  • Etapa 34: Juventus (acasă)
  • Etapa 35: Sassuolo (deplasare)
  • Etapa 36: Atalanta (acasă)
  • Etapa 37: Genoa (deplasare)
  • Etapa 38: Cagliari (acasă)
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Fotbalistul lăudat de Ilie Dumitrescu după Universitatea Craiova - CFR Cluj: „Unul dintre cei mai buni”
Photo finish pentru titlu! Supercomputer-ul s-a pronunțat: șansele la trofeu după Craiova - CFR 2-0
Vladimir Screciu, cu vocea tremurândă despre Mircea Lucescu: „Tulburător! Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena”
Ce a spus Filipe Coelho despre lupta la titlu după Craiova - CFR 2-0
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu



Photo finish pentru titlu! Supercomputer-ul s-a pronunțat: șansele la trofeu după Craiova - CFR 2-0
Daniel Pancu, verdict după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0: „E clar”. Mesaj înduioșător pentru Mircea Lucescu
Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
stirileprotv Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

