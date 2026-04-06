Eliminată devreme din Champions League, Napoli a avut parte de un reviriment remarcabil în Serie A, iar acum a ajuns la 5 victorii consecutive, după ce a câștigat și derby-ul cu AC Milan.

Napoli câștigă derby-ul cu Milan și se transformă în principala urmăritoare a lui Inter

Unicul gol al meciului de pe Stadio Diego Armando Maradona a fost marcat târziu. Matteo Politano, abia intrat pe teren, a înscris după o centrare în fața porții a lui Mathias Olivera și o deviere nefericită a lui Koni De Winter.

AC Milan a suferit al treilea eșec din ultimele șase etape, iar trupa condusă de Massimiliano Allegri pare că a ieșit din lupta la titlu. Distanța față de liderul Inter este de 9 puncte cu 7 etape rămase de jucat.

Cele două fac rocada în clasament, iar Napoli, acum pe locul 2, cu 65 de puncte, se apropie la 7 lungimi de Inter și se transformă în principala urmăritoare a echipei lui Cristi Chivu în lupta pentru Scudetto.

Napoli și Inter nu se vor mai înfrunta până la finalul acestui sezon. În runda următoare, echipa lui Antonio Conte va juca pe terenul Parmei, în timp ce formația pregătită de Cristi Chivu va înfrunta în deplasare Como, echipă aflată în lupta pentru locurile de Champions League.