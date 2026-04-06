Ilie Dumitrescu a avut un remarcat după Universitatea Craiova - CFR Cluj. Analistul TV l-a lăudat pe Carlos Mora, fundașul/mijlocașul dreapta al oltenilor, pe care l-a apreciat ca fiind unul dintre cei mai buni jucători din Bănie.

„Parcă CFR nu a mai avut același ritm în a doua repriză. Craiova a înscris și rapid prin șutul lui Anzor, după care centrarea bună a lui Mora, care din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai buni jucători de la Universitatea Craiova, a împins foarte mult jocul, iar Assad și-a făcut datoria.

Din minutul 60, CFR a fost fără forță. Au fost câteva momente bune în prima repriză, au avut două situații bune. Cordea a fost discret, Muhar nu a fost în ritm, Biliboc a mai încercat ceva”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Clasamentul play-off-ului după trei etape

Oltenii și-au adjudecat trei puncte cruciale în lupta pentru titlu în urma golurilor marcate de către Anzor Mekvabishvili, în minutul 56, și de Assad Al Hamlawi, în minutul 61.

Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte în play-off, egalând la puncte astfel liderul „U” Cluj, care a învins Rapidul ieri cu 2-1 în Giulești.

CFR Cluj a rămas pe locul patru cu 31 de puncte, la o „lungime” distanță de Rapid (30). Clasamentul play-off-ului este completat de către FC Argeș (29) și Dinamo (27).