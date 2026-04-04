Southampton - Arsenal 2-1

FINAL

Min. 85: GOOOL Southampton! „Sfinții” dau lovitura pe final prin Charles, care înscrie cu un șut precis la colțul lung, după o acțiune individuală de clasă a lui Fellows, 2-1!

Min. 68: GOOOL Arsenal! Viktor Gyokeres restabilește egalitatea, 1-1! Presiunea constantă a liderului din Premier League dă roade, atacantul suedez punctând din câțiva metri după un assist al lui Havertz.

Min. 35: GOOOL Southampton! Ross Stewart deschide scorul după o eroare monumentală a lui Ben White. Atacantul a profitat de gafa fundașului și a marcat cu un calm remarcabil pentru 1-0.

Min. 1: A început partida!