Southampton - Arsenal 2-1
FINAL
Min. 85: GOOOL Southampton! „Sfinții” dau lovitura pe final prin Charles, care înscrie cu un șut precis la colțul lung, după o acțiune individuală de clasă a lui Fellows, 2-1!
Min. 68: GOOOL Arsenal! Viktor Gyokeres restabilește egalitatea, 1-1! Presiunea constantă a liderului din Premier League dă roade, atacantul suedez punctând din câțiva metri după un assist al lui Havertz.
Min. 35: GOOOL Southampton! Ross Stewart deschide scorul după o eroare monumentală a lui Ben White. Atacantul a profitat de gafa fundașului și a marcat cu un calm remarcabil pentru 1-0.
Min. 1: A început partida!
Southampton primește vizita lui Arsenal pe "St. Mary's Stadium" sâmbătă seară, de la ora 22:00.
Arsenal va fi fără opt jucători la Southampton. Gabriel, Hincapie, Madueke, Odegaard, Saka, Saliba, Trossard și Zubimendi vor fi indisponibili din cauza accidentărilor.
De cealaltă parte, Southampton dispune doar de trei indisponibili. E vorba despre Jay Robinson, Leo Scienza și Wellington.
Arsenal vine după eșecul cu Manchester City din finala Carabao Cup, scor 0-2, în timp ce Southampton vine după victoria cu Oxord United, scor 2-0, în runda cu numărul 39 din Championship.
Ultima întâlnire dintre Arsenal și Southampton a avut loc la finalul lui mai, chiar în ultima etapă a stagiunii precedente, când ”tunarii” s-au impus cu 2-1 pe ”St. Mary's”.