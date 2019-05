Slovenul Skomina arbitreaza finala Champions League! Anunt de ultima ora al UEFA

Damir Skomina e alesul UEFA pentru finala Ligii dintre Liverpool si Tottenham.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Comisia de Arbitri a UEFA a anuntat ca Skomina va fi la centru in partida care va incheia sezonul de Champions League pe 1 iunie, pe Wanda Metropolitano din Madrid.

Skomina, 42 de ani, e arbitru international din 2002. Centralul a mai condus finala Europa League din 2017, dintre Ajax si Manchester United, precum si Supercupa Europei, dintre Chelsea si Atletico, in 2012. Skomina a fost al 4-lea arbitru la finala Champions League din 2013 dintre Bayern si Borussia Dortmund.

Skomina a condus la centru 4 meciuri de Champions League si doua de Europa League in acest sezon. Conationalii sai Jure Prapotnik si Robert Vukan il vor ajuta la tuse, in timp ce spaniolul Mateu Lahoz va fi al 4-lea oficial. In camera VAR, sev va fi Danny Makkelie din Olanda, sustinut de Pol van Boekel, Felix Zwayer si Mark Borsch.