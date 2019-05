Gica Hagi a primit raspuns la acuzatiile lansate catre UEFA! "Cu cine vrei sa joci in Champions League? Ai zero puncte si golaveraj 0-20" Cine i-a raspuns "Regelui"!

Un fost international ii raspunde lui Gica Hagi.

Alin Stoica, fostul jucator al Stelei, a tinut sa ii raspunda lui Gica Hagi la acuzatiile lansate de antrenorul de la Viitorul catre conducerea UEFA.

Stoica considera ca fotbalul romanesc are nevoie de o reconstructie, iar in acest moment echipele din Liga 1 nu se pot duela cu cele din UEFA Champions League.

"Trebuie sa repornim o noua reconstructie, ca suntem nicaieri. Probabil fostii mari jucatori au ramas cu impresia din 1994, ca si Gica Hagi urla.

Cu cine vrei, Gica, sa joci in Champions League? Ai zero puncte si golaveraj 0 goluri marcate si 20 luate. Daca joci cu Liverpool nici nu se forteaza. E vorba de mentalitate. Daca nu se schimba mentalitatea, la revedere!", a spus Alin Stoica pentru Gazeta Sporturilor.

Gica Hagi, acuze la adresa UEFA

Gica Hagi considera complet nedrept faptul ca forul continental nu a alocat un loc pentru Romania direct in grupele UEFA Champions League.

"Trebuie sa facem o hartie cu totii, semnata de toata lume si sa mergem la forurile europene, in care sa spunem ca este discriminare. Nu exista coeficient, coeficientul trebuie sa fie pentru cei care vor 4, 5 sau 6 echipe. Campioanele din Europa, primele 32 de tari, trebuie sa fie in grupe direct. E o regula care ne-a trimis pe noi departe. Am fost eliminati din hartie, nu pe parte fotbalistica. Diferenta intre noi si ei se face pe numarul de echipe care intra in grupele Champions League.

Ele au ajuns la 500 de milioane de euro buget si noi avem 10 milioane. Noi cand am mers direct acolo si am avut lucrurile facute, ne-am luptat cu ei. Daca nu, o sa disparem, nu mai stati sa va uitati, ne trimit in Liga a 5-a pe hartie. Ar trebui sa tratam acest lucru foarte serios. Nu este de trecut cu vederea. Acest lucru este foarte serios. Trebuie sa mergem si sa le punem hartia pe masa si sa-i intrebam de ce noi am fost eliminati din hartie. E cea mai mare discriminare din Comunitatea Europeana", a spus Hagi la Digi Sport.