Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas”

Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: &bdquo;&Icirc;și &icirc;nchide singur ușa &icirc;n nas&rdquo; Superliga
Iuliu Mureșan a intervenit într-un scandal care îi implică pe Eugen Trică și Neluțu Varga.

Lucrurile la CFR Cluj au fost extrem de tensionate în acest sezon, mai ales pentru că formația ardeleană este în pericol să rateze play-off-ul în Superliga.

Eugen Trică, fost secund și scouter în Gruia, l-a acuzat pe patronul lui CFR Cluj că se implică mai mult decât ar trebui la echipă și l-a acuzat că ar avea legături interlope care fac rău clubului.

Neluțu Varga i-a răspuns antrenorului și l-a numit „analfabet”, iar conflictul dintre cei doi a fost comentat și de președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan.

Sfatul lui Iuliu Mureșan pentru Eugen Trică

Președintele ardelenilor a intervenit în această cerată și s-a declarat dezamăgit de ce a spus Eugen Trică. Mureșan consideră că fostul fotbalist de la CFR Cluj își face mai mult rău în această situație.

„Am văzut și eu ceea ce a declarat Eugen despre domnul Varga și vă pot spune că acele afirmații ale sale m-au dezamăgit. Nu mi-au plăcut deloc.

Eugen este un om pe care eu îl respect. Face parte din istoria lui CFR Cluj. Ne-a ajutat să câștigăm trofee, dar îl sfătuiesc să fie mult mai atent cu tot ceea ce declară prin spațiul public la adresa lui Neluțu Varga, pentru că își închide singur ușa în nas pe la CFR Cluj. El e antrenor, iar Neluțu Varga e patron.

Eugen să nu uite că eu l-am mai pus antrenor la CFR Cluj și nu știi cum este viața și pe viitor. Eu îl sfătuiesc să își vadă de statutul lui de antrenor de fotbal. Cu astfel de atacuri și afirmații își închide sigur o ușă în nas și e păcat pentru el. În prima ligă nu prea ai multe echipe de calibru unde să te duci să lucrezi, pentru a te bate cu șanse reale la trofee.

Eu pe unde am lucrat mereu mi-am lăsat o portiță deschisă, deoarece nu știi cum se întoarce roata. Și uite că am revenit și la CFR Cluj, după ce fusesem la Dinamo. E frumos să dai mâna când te întâlnești cu rivalii, nu să stai să te ferești de ei că nu știu ce ai zis sau ai făcut.

Am fost acum recent la București la un eveniment și m-am întâlnit cu foarte mulți rivali din fotbal, iar eu m-am salutat cu respect cu aceștia. În acest moment, Eugen Trică își închide o ușă și e mare păcat”, a declarat Iuliu Mureșan pentru prosport.ro.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Doi fotbaliști de la CFR Cluj continuă cursa pentru trofeul FIFA Arab Cup 2025!
Lovitură de teatru &icirc;n cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
&bdquo;Oracolul din Bălcești&rdquo; le dă speranțe campionilor: Cred că intră &icirc;n play-off! Avertisment dur pentru CFR Cluj
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat &icirc;n conflict cu Gigi Becali: &rdquo;Ani la r&acirc;nd am crezut că e o ne&icirc;nțelegere!&rdquo;
8 reușite se bat pentru premiul &bdquo;Golul anului 2025&rdquo;! Tot ce trebuie să faci ca să votezi
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
&bdquo;Să vedeți c&acirc;t de stresat e!&rdquo; Aryna Sabalenka știe că &icirc;l va bate pe Nick Kyrgios, &icirc;n &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo;, transmisă exclusiv de VOYO
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo
Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: &bdquo;Am avut permisiunea&rdquo;

Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat &icirc;n conflict cu Gigi Becali: &rdquo;Ani la r&acirc;nd am crezut că e o ne&icirc;nțelegere!&rdquo;
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo
8 reușite se bat pentru premiul &bdquo;Golul anului 2025&rdquo;! Tot ce trebuie să faci ca să votezi
Se pregătește transferul celui mai scump jucător din istoria lui Manchester City
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
&bdquo;Retrogradează Dinamo și FC U Craiova?&rdquo; Cum au răspuns cititorii Sport.ro
Reacția surprinzătoare a lui Eugen Trică, după ce FCU Craiova a ajuns cu un pas &icirc;n Liga 2
&bdquo;Dinamo este bine!&rdquo; Iuliu Mureșan, convins că echipa din &bdquo;Groapă&rdquo; va trece cu bine peste probleme
Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

