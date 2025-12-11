Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas”

Președintele ardelenilor a intervenit în această cerată și s-a declarat dezamăgit de ce a spus Eugen Trică. Mureșan consideră că fostul fotbalist de la CFR Cluj își face mai mult rău în această situație.

Eugen Trică, fost secund și scouter în Gruia, l-a acuzat pe patronul lui CFR Cluj că se implică mai mult decât ar trebui la echipă și l-a acuzat că ar avea legături interlope care fac rău clubului.

„Am văzut și eu ceea ce a declarat Eugen despre domnul Varga și vă pot spune că acele afirmații ale sale m-au dezamăgit. Nu mi-au plăcut deloc.

Eugen este un om pe care eu îl respect. Face parte din istoria lui CFR Cluj. Ne-a ajutat să câștigăm trofee, dar îl sfătuiesc să fie mult mai atent cu tot ceea ce declară prin spațiul public la adresa lui Neluțu Varga, pentru că își închide singur ușa în nas pe la CFR Cluj. El e antrenor, iar Neluțu Varga e patron.

Eugen să nu uite că eu l-am mai pus antrenor la CFR Cluj și nu știi cum este viața și pe viitor. Eu îl sfătuiesc să își vadă de statutul lui de antrenor de fotbal. Cu astfel de atacuri și afirmații își închide sigur o ușă în nas și e păcat pentru el. În prima ligă nu prea ai multe echipe de calibru unde să te duci să lucrezi, pentru a te bate cu șanse reale la trofee.

Eu pe unde am lucrat mereu mi-am lăsat o portiță deschisă, deoarece nu știi cum se întoarce roata. Și uite că am revenit și la CFR Cluj, după ce fusesem la Dinamo. E frumos să dai mâna când te întâlnești cu rivalii, nu să stai să te ferești de ei că nu știu ce ai zis sau ai făcut.

Am fost acum recent la București la un eveniment și m-am întâlnit cu foarte mulți rivali din fotbal, iar eu m-am salutat cu respect cu aceștia. În acest moment, Eugen Trică își închide o ușă și e mare păcat”, a declarat Iuliu Mureșan pentru prosport.ro.

