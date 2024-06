”Edin Terzic pleacă de la Borussia Dortmund”, a anunțat joi după-amiază clubul din Bundesliga.

”Antrenorul, care a câștigat Cupa Germaniei în 2021, a terminat pe locul 2 în campionat în 2023 și a ajuns până în finala Champions League în 2024, a cerut clubului rezilierea contractului cu efect imediat.

Borussia Dortmund a acceptat cererea după o discuție”, a explicat gruparea germană.

Mats Hummels (35 de ani) își încheie contractul cu Borussia Dortmund și sunt șanse mari să părăsească clubul în această vară.

Finala Champions League disputată pe 1 iunie, Borussia Dortmund - Real Madrid 0-2, ar putea fi ultimul meci al lui Mats Hummels în tricoul galben-negru. Contractul său expiră pe 30 iunie, iar Sky scrie că experimentatul stoper pune o condiție neobișnuită pentru a prelungi.

"Rămân doar dacă pleacă Edin Terzic", ar fi sunat mesajul transmis de Mats Hummels conducerii Borussiei Dortmund, relatează Sky. Presa germană scrie că fundașul este nemulțumit de modul de lucru al antrenorului și de tactica sa, motiv pentru care și-ar dori un alt tehnician.

Hummels a criticat public tactica lui Terzic inclusiv înaintea finalei Champions League de pe Wembley.

"Am fost furios pentru că sunt de părere că Borussia Dortmund nu trebuie să joace așa, indiferent de adversar. M-am simțit insultat să stau așa pe teren, să mă simt atât de mic din punct de vedere fotbalistic.

Mă refer la meciurile cu Stuttgart și la cel cu Leverkusen, din deplasare, în care ne-am baricadat cu 11 jucători în propriul careu", declara Hummels, cu câteva zile înaintea finalei UCL, pentru Bild.

