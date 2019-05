Manchester City ar putea fi exclusa din Champions League! Lovitura uriasa pentru campioana Angliei: UEFA a deschis a doua ancheta

Manchester City ar putea fi exclusa din Champions League.

Echipa lui Guardiola a castigat al patrulea titlu in Premier League, in era moderna, insa si-ar putea vedea spulberat cel mai mare vis: castigarea trofeului UEFA Champions League. UEFA a deschis o a doua ancheta ce vizeaza clubul englez, iar premisele nu sunt tocmai cele mai bune.

Potrivit New York Times, UEFA a deschis o a doua ancheta in ceea ce priveste neregulile financiare de la City dupa ce s-a descoperit ca oficialii clubului englez au oferit informatii neclare in privinta tranzactiilor financiare si a anumitor contracte de sponsorizare. Presedintele comisiei de ancheta va prezenta forurilor decizionale ale UEFA un nou raport, iar City ar putea fi exclusa pentru cel putin un sezon din cea mai puternica intrecere intercluburi din lume.

Nu este pentru prima data cand City intra in vizorul UEFA. In 2014, clubul englez a fost sanctionat de forul continental cu 60 de milioane de euro dupa ce a incalcat regulile fair-play-ului financiar. De asemenea, in acel moment UEFA i-a obligat pe cei de la Manchester City sa prezinte o lista de doar 21 de jucatori, in loc de 25 asa cum era normal, pentru sezonul european in curs.