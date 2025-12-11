Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a conturat 57 de victorii în meciurile oficiale disputate în 2025, dar a câștigat un singur turneu, la Munchen.

Fără victorii mari împotriva lui Carlos Alcaraz ori Jannik Sinner, în acest sezon, jucătorul german a suferit din punctul de vedere al reputației sale în lumea tenisului inclusiv după încheierea stagiunii.

Declarațiile făcute de Zverev, contrate de informații. Tenisul e tot mai rapid

O investigație făcută de publicația spaniolă, Punto de break, a arătat că terenurile de tenis nu sunt mai lente, în medie, în circuitul ATP, în raport cu anii precedenți, așa cum Zverev a susținut în mod repetat de-a lungul anului, inclusiv în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.

În China, Zverev a declarat că organizatorii de turnee își doresc să îi vadă pe Sinner și Alcaraz calificați în finală.

Potrivit unor informații furnizate de Courtspeed, doar turneele de la Indian Wells și Shanghai au înregistrat încetiniri ale suprafețelor de joc, în comparație cu 2024, pe când viteza terenurilor a crescut în toate celelalte întreceri ATP 1000 sau de mare șlem.

În competițiile importante jucate pe hard, numărul mediu de lovituri per punct a coborât la 4, de la 4,3 în 2022, aspect care sugerează creșterea vitezei suprafeței de joc, nu scăderea ei.

În 2025, peste 70% din punctele jucate în tenis se încheie după maxim patru lovituri, aspect care confirmă că viteza de joc crește.