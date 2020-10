Arbitri sloveni la SOCUL TOAMNEI, Islanda - Romania! Cine va conduce cel mai important meci de pana acum al lui Radoi pe banca "tricolorilor" 

Barajul pentru Euro dintre Islanda si Romania este programat joi, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Brigada de arbitri a partidei este formata din sloveni. Central va fi Damir Skomina, in varsta de 44 de ani, arbitru care a oficial meciul dintre Romania si Polonia, din 2016, contand pentru preliminariile Campionatului Mondial din Rusia.

Potrivit FRF, Skomina a fost al patrulea oficial la EURO 2008 si a arbitrat semifinala turneului de fotbal la JO 2008, apoi 3 meciuri, dintre care un sfert de finala, la EURO 2012 si Supercupa Europei 2012. In plus, a condus de la centru 4 meciuri, dintre care un sfert de finala, la EURO 2016, finala Europa League 2017 si 3 partide la CM 2018.

Slovenul este cel care a arbitrat si finala Ligii Campionilor in 2019, dar si oficialul care a anulat primul gol prin VAR in istoria celei mai importante competitii europene intercluburi, in februarie 2019.

El va fi asistat de Jure Praprotnik si Rober Vukan, al patrulea oficial fiind Rade Obrenovic.

Meciul dintre Islanda si Romania va beneficia si de arbitraj VAR, reponsabili fiind spaniolul Juan Martinez Munuera si slovenul Slavko Vincic.