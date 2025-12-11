NEWS ALERT Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro

Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
Alexandru Hațieganu
Unul dintre jucătorii importanți din Superliga va fi transferat în acest iarnă.

Joao Lameiro, Oțelul, Superliga, Transfer
Superliga a reușit să transfere în afară în ultima vreme jucători importanți, iar în această iarnă un alt fotbalist care a impresionat în prima ligă din România va pleca în schimbul unei sume importante.

Oțelul a dat lovitura și vinde un jucător de bază pe 500.000 de euro

Este vorba despre Oțelul, un club care nu impresionează din punct de vedere financiar, dar pe care au trecut mai mulți jucători interesați în ultimele sezoane.

Acesta este și cazul lui Joao Lameira, care la 26 de ani este unul dintre cei mai buni mijlocași la închidere din Superliga.

O formație din Polonia a pus ochii pe Joao Lameira și îi va achita 500.000 de euro Oțelului, conform Fanatik.ro. Este vorba despre Widzew Lodz, echipă din zona de jos a clasamentului din prima ligă poloneză.

Aceeași sursă dezvăluie că jucătorul adus de Oțelul în ianuarie 2024 de la Baltika, din Rusia, va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună.

Mijlocașul portughez a adunat 76 de meciuri în tricoul Oțelului, pentru care a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive.

Joao Lameira este cotat la 750.000 de euro, conform site-ulu de specialitate Transfermarkt.com.

