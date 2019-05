"De fiecare data cand vad reluarile, plang!" Confesiunea eroului celor de la Tottenham! Ce a urmat dupa cele 3 goluri care au dus echipa in finala UEFA Champions League

Lucas Moura trece prin cel mai frumos moment al carierei.

Ultimul transfer facut de Tottenham a avut loc in ianuarie 2018. Lucas Moura era adus de la Paris Saint-Germain. In vara trecuta si in iarna lui 2019, Spurs nu a adus vreun jucator. Cu toate astea, echipa lui Mauricio Pochettino s-a calificat in finala UEFA Champions League. Eroul a fost Lucas Moura, cel care a marcat cele 3 goluri care au dus-o pe Spurs in marea finala de la Madrid.



"Cred ca visez in continuare" le-a spus Lucas Moura celor de la site-ul oficial al lui Tottenham dupa antrenamentul de vineri. "A fost o zi incredibila. Sunt foarte fericit, foarte mandru. Mereu am spus ca atunci cand crezi si muncesti din greu, primesti lucruri bune si acest grup si aceasta echipa merita (acest moment).



Am crezut ca putem castiga meciul si sa mergem in finala insa nu mi-a venit sa cred ca eu am marcat 3 goluri si ultimul a venit in ultima secunda. A fost perfect! Am revazut tot meciul. De fiecare data cand ma uit la video incep sa plang pentru ca a fost emotionant. Este un moment bun pentru noi. Toti jucatorii isi doresc sa traiasca astfel de momente, sunt atat de fericit si trebuie sa ne bucuram de asta.

Asta face fotbalul pentru toata lumea. De asta e fotbalul incredibil. Iubesc fotbalul. Este de necrezut, emotionant, toata lumea iubeste fotbalului, pentru astfel de momente trebuie sa lupti" a mai spus Moura.

Lucas poate fi rezerva in finala

Jucatorul brazilian a reusit sa marcheze 3 goluri cu piciorul stang, desi el este dreptaci si nu marcase niciun gol cu stangul in acest sezon sau in precedentul! El a devenit om de baza la Tottenham dupa accidentarea lui Harry Kane ce l-a facut pe Mauricio Pochettino sa schimbe tactica echipei.

Lucas ar putea sa nu fie din primul minut pe teren la finala cu Liverpool de pe 1 iunie. Harry Kane spera sa revina pe gazon dupa accidentarea din UEFA Champions League, din sferturile cu Manchester City.