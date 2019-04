BREAKING NEWS | Primul jucator SUSPENDAT din UEFA Champions League din cauza postarilor de pe net! Cate meciuri va lipsi Neymar, in sezonul viitor

UEFA a decis sa-l suspende pentru 3 meciuri pe Neymar din Champions League! Starul brazilian nu va putea juca in primele 3 etape din faza grupelor in sezonul urmator, dupa ce a jignit oficialii partidei cu Manchester United din optimile competitiei.

Neymar a avut o reactie nervoasa si imediat dupa finalul partidei, reprosandu-le direct arbitrilor decizia care a dus la eliminarea lui PSG, insa suspendarea dictata de UEFA este consecinta injuraturii de pe internet!

Neymar has been banned for three matches by UEFA for his social media outburst following @PSG_Inside's @ChampionsLeague defeat to @ManUtd.