Show total facut de Neymar si Di Maria in fata lui Bayern Munchen! Cele doua staruri de la PSG le-au dat o lectie de fotbal spectacol lui Alaba si Davies! Ce au putut sa faca

Neymar si Di Maria au oferit o faza de fotbal total in minutul 65 al meciului cu Bayern Munchen.

Initial, argentinianul i-a ametit realmente pe Alaba si Davies si a trimis o pasa cu calcaiul printre cei doi catre Neymar, iar brazilianul i-a raspuns in acelasi mod colegului sau in interval de cateva secunde.





Faza s-a petrecut la scorul de 1-0 pentru campioana Europei. La fel ca si in meciul tur, Eric Maxim Choupo-Moting a inscris primul al bavarezilor dupa ce Neymar a trimis de doua ori in bara in decurs de doar doua minute.