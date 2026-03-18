Miercuri, 18 martie, s-au disputat în returul optimilor Ligii Campionilor următoarele partide: Barcelona - Newcastle 7-2 (1-1 în tur), Bayern - Atalanta 4-1 (6-1), Liverpool - Galatasaray 4-0 (0-1) și Tottenham - Atletico Madrid 3-2 (2-5).

Tabloul actualizat al sferturilor Ligii Campionilor

Sporting Lisabona - Arsenal a fost primul meci din sferturi stabilit încă de marți, 17 martie. În urma rezultatelor de miercuri, celelalte trei sferturi vor fi: PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern Munchen și Barcelona - Atletico Madrid.

Sferturile de finală sunt programate să se desfășoare pe 7-8 aprilie în manșa tur, iar pe 14-15 aprilie în cea retur.

Programul UCL în ultimele faze

De asemenea, semifinalele vor fi programate în tur pe 28-29 aprilie. Returul penultimului act al competiției se va desfășura pe 5-6 mai.

PSG / Liverpool - Real Madrid / Bayern și Barcelona / Atletico - Sporting / Arsenal sunt perechile din semifinale.

Viitoarea câștigătoare a Ligii Campionilor va fi stabilită la Budapesta, pe 30 mai, pe o arenă cu o capacitate de 61.400 de locuri.