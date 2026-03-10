Noah Fernandez, tânărul de 18 ani care l-a înlocuit pe Dennis Man la pauza meciului cu Bayern din UCL, și-a prelungit contractul cu PSV până în 2030 și visează la un transfer pe Camp Nou.

Mijlocașul belgian născut în ianuarie 2008 traversează un sezon excelent în tricoul echipei olandeze. Fernandez a bifat deja apariții atât pentru formația de tineret, cât și pentru echipa mare antrenată de Peter Bosz. Punctul culminant al stagiunii a fost prezența în Liga Campionilor. În duelul de pe teren propriu contra nemților de la Bayern Munchen, Noah a intrat pe teren imediat după pauză, luându-i locul internaționalului român Dennis Man.

„De asta sunt cel mai mândru, că am putut juca 45 de minute împotriva unuia dintre cele mai bune cluburi din lume. Până acum a fost un sezon pozitiv pentru mine, mai ales pentru cineva de vârsta mea. Sper să continui așa și să am mai multe minute la prima echipă”, a spus tânărul fotbalist despre momentul debutului european.

Visul de a ajunge la Barcelona

Format de peste un deceniu în academia celor de la PSV Eindhoven, Fernandez se remarcă prin tehnică, dribling și o viziune bună a jocului, avându-l ca principal model pe brazilianul Ronaldinho. După semnarea noii înțelegeri valabile până la jumătatea anului 2030, mijlocașul și-a stabilit clar obiectivele pentru viitor.

„Ambiția mea este să devin cel mai bun jucător de aici. Dacă se vor realiza toate acestea, mi-ar plăcea să joc fotbal la FC Barcelona. Ronaldinho a fost mereu fotbalistul meu preferat. El vede distracția în fotbal, zâmbește când are mingea sau când face o acțiune. Și eu am asta, joc fotbal cu plăcere”, a adăugat jucătorul de 18 ani.

Pentru perioada imediat următoare, fotbalistul a zis că își dorește eventul în Olanda alături de formația de seniori, dar și titlul cu echipa de tineret a clubului.