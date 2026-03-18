Pentru fundașul român a fost un moment special, fiind prima dată când începe ca titular într-un meci din cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Nota primită de Radu Drăgușin după ce a bifat 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League

În confruntarea cu Atletico, Drăgușin a fost înlocuit în minutul 66 de Destiny Udogie. Pentru prestația sa, fundașul român a primit nota 6,6 pe platforma Flashscore și 6,2 din partea specialiștilor de la SofaScore.

În cele 66 de minute petrecute pe teren, Radu Drăgușin a avut o intervenție defensivă reușită și o intercepție, a recuperat două mingi și a câștigat un duel aerian din două încercări.

În schimb, nu a reușit niciun tackling câștigat și nu a blocat șuturi. De asemenea, fundașul român a comis un fault, dar nu a fost depășit prin dribling.