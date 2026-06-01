Serena Williams, fostă ocupantă a locului 1 mondial, cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares, și-a confirmat revenirea în tenis. La 44 de ani!

Cea mai bună jucătoare all-time a disputat ultimul meci, la US Open 2022. De remarcat că sora ei mai mare, Venus (459 WTA), continuă să fie activă, în circuitul WTA, la 45 de ani! Ultima dată, Venus Williams a evoluat pe zgura de la Madrid, unde a fost învinsă în turul I de Kaitlin Quevedo (Spania, 20 de ani, 126 WTA): 2-6, 4-6.

Revenind la Serena, aceasta își va relua cariera, săptămâna viitoare, fiind înscrisă în proba de dublu, la Queen's. Participarea americancei a fost confirmată de organizatori, potrivit Agerpres.