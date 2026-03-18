Victoria categorică împotriva lui Newcastle a avut și o latură mai puțin plăcută pentru Barcelona: accidentările lui Eric Garcia și Joan Garcia.

Emoții pentru Barcelona după victoria de senzație cu Newcastle

Fundașul, revenit după probleme la mușchii ischiogambieri, a rezistat doar 20 de minute pe teren și a trebuit să fie înlocuit de Araujo.

La rândul său, portarul a reclamat o accidentare la gamba stângă în timp ce plonja pentru a face o paradă în ultimele minute ale meciului. Stafful medical al Barcelonei a solicitat rapid o înlocuire, iar Szczesny i-a luat locul.

Eric Garcia a avut dificultăți în ultimele săptămâni. Din 7 martie, când a terminat meciul cu Atletic Bilbao având dureri la mușchii ischiogambieri ai piciorului drept, nu și-a revenit complet. Nu a jucat împotriva lui Newcastle sau Sevilla, prioritatea lui fiind să fie 100% apt pentru manșa secundă a Ligii Campionilor.

Cu toate acestea, abia a rezistat douăzeci de minute pe teren cu Newcastle, cerând rapid să fie înlocuit după ce a simțit o înțepătură în spatele coapsei drepte. Realizând situația, Hansi Flick l-a trimis imediat pe Ronald Araújo la încălzire.

Rezultatul evaluărilor inițiale pentru Eric Garcia

Evaluările inițiale sugerează o posibilă accidentare, indicând mai mult decât o simplă întindere musculară, deși vor fi necesare teste programate pentru joi pentru a confirma pe deplin amploarea problemei, informează spaniolii de la AS.

Un aspect pozitiv pentru Barcelona este reprezentat de faptul că programul se relaxează puțin, deoarece există o pauză internațională după meciul de duminică împotriva lui Rayo Vallecano, ceea ce îi oferă lui Eric două săptămâni pentru recuperare.

În plus, antrenorul german va avea înapoi până la trei jucători după pauză: fundașii laterali Alejandro Balde și Jules Koundé, precum și mijlocașul central Frenkie de Jong.

Accidentarea la gambă a lui Joan Garcia

La rândul său, Joan Garcia a oferit una dintre puținele vești negative ale meciului împotriva lui Newcastle. Portarul catalan a trebuit să fie înlocuit spre finalul meciului, după ce a simțit un disconfort la gamba dreaptă.

„Primele examinări sugerează o ruptură musculară, ceea ce înseamnă că portarul va lipsi, în mod normal, de pe teren timp de la două până la trei săptămâni!”, potrivit AS.

În orice caz, trebuie așteptate testele de joi pentru a confirma amploarea accidentării. Faptul că programul se relaxează săptămâna viitoare datorită pauzei internaționale ar trebui să ofere echipei de recuperare timp să lucreze pentru a-l avea pe Joan García disponibil din aprilie.

Cert este că pentru meciul de duminică împotriva lui Rayo Vallecano, portarul polonez Wojciech Szczesny îl va înlocui pe goalkeeperul catalan. Portarul polonez nu a reușit să mențină poarta intactă în niciun meci din sezonul curent.