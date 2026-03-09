Deși madrilenii joacă pe teren propriu, antrenorul argentinian spune că echipa sa nu pleacă favorită. Partida tur se dispută marți, de la ora 22:00, pe stadionul „Metropolitano” din Madrid și se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

Diego Simeone: „Este clar că nu suntem favoriți”

La conferința de presă premergătoare meciului, Simeone a vorbit despre formația londoneză, la care evoluează și Radu Drăgușin.

Deși Spurs traversează o perioadă dificilă în campionat, tehnicianul lui Atletico a subliniat că adversara nu trebuie subestimată.

„Este clar că nu suntem favoriți. Tottenham a terminat pe locul patru în faza ligii, iar noi am ajuns aici prin play-off”, a spus Simeone.

Atletico Madrid a ajuns în optimile competiției după ce a trecut în play-off de Club Brugge. Madrilenii au avantajul terenului propriu, unde au patru victorii consecutive în toate competițiile. În ultimul meci de Liga Campionilor disputat acasă, „colchoneros” au câștigat cu 4-1 împotriva belgienilor.

În schimb, Tottenham traversează o perioadă complicată. Echipa pregătită de Igor Tudor vine după cinci înfrângeri consecutive și ocupă locul 16 în Premier League.